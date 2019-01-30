Задержанный за убийства и хищения сенатор Арашуков заявил о невиновности

Задержанный член Совета Федерации (СФ) от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, подозреваемый в убийствах, хищении газа и организации преступного сообщества, не признал свою вину в инкриминируемых преступлениях. Об этом в среду, 30 января, источник, знакомый с ситуацией, сообщил ТАСС.

По словам собеседника агентства, Арашуков заявил, что ни в чем не виноват и надеется на справедливое разбирательство.

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Ранее сообщалось, что отец задержанного, советник гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, задержан в Санкт-Петербурге. По версии следствия, Арашуков-старший причастен к длившимся на протяжении нескольких лет хищениям природного газа на сумму более 30 миллиардов рублей.

Как сообщает ТАСС, Арашуков-старший также не признал свою вину в инкриминируемом преступлении. По предварительным данным, он будет этапирован в Москву для проведения следственных действий и избрания меры пресечения.

Рауф Арашуков был задержан 30 января в ходе заседания Совета Федерации в присутствии генерального прокурора Юрия Чайки и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Генпрокурор зачитал сенатору от Карачаево-Черкесии список обвинений, среди которых заказные убийства и дестабилизация обстановки в КЧР. Все члены Совета Федерации, кроме одного воздержавшегося, проголосовали за снятие с Арашукова-младшего неприкосновенности.

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