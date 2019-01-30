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Доставку задержанного сенатора в СКР сняли на видео

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@112 / Telegram

Доставка задержанного сенатора Рауфа Арашукова в Следственный комитет России (СКР) попала на видео. Ролик в среду, 30 января, «Ленте.ру» предоставили в ведомстве.

На кадрах видно, как к зданию СКР подъезжает автомобиль, который встречают сотрудники правоохранительных органов, а затем сопровождают мужчину, закованного в наручники, прямо до входа и поднимаются с ним на лифте.

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Предыстория: Задержанный за убийства и хищения сенатор Арашуков заявил о невиновности
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