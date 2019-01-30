Задержанного сенатора Арашукова заподозрили в новых убийствах

Задержанный сенатор Рауф Арашуков, помимо организации двух убийств, может быть причастен к еще двум схожим преступлениям. Об этом в среду, 30 января, адвокат потерпевших Илья Лебедев сообщил «Интерфакс».

По словам Лебедева, жертвами этих преступлений могли стать бывший руководитель СИЗО города Черкесска Хасан Джанаев и охранник помощника главы администрации президента России Али Афаунов. Адвокат отметил, что отец задержанного сенатора, Рауль Арашуков, подозревается в организации убийства бизнесмена Бориса Хапсирокова, которое было совершено в конце 90-х.

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Ранее сообщалось, что сенатора Арашукова подозревают в причастности к совершенным в 2010 году убийствам зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

Показания против Арашукова дали три человека, обвиненные в убийствах. На допросах они назвали сенатора заказчиком и сообщили, что мужчина выделил 500 тысяч рублей, чтобы «запугать и побить» Шебзухова, а также — один миллион рублей на убийство Жукова.

Отец сенатора, советник гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, был задержан днем 30 января в Санкт-Петербурге. По версии следствия, он причастен к длившимся на протяжении нескольких лет хищениям природного газа на сумму более 30 миллиардов рублей.

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