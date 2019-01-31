В Совфеде не исключили новых арестов сенаторов

Аресты сенаторов могут повториться в будущем, считает член комитета Совета Федерации (СФ) по регламенту Сергей Мамедов. Его слова приводит Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва» в четверг, 31 января.

«Эта ситуация очень неприятная и редкая. Будут ли еще такие ситуации — вполне вероятно. Мы не знаем, что там у человека. Ситуации бывают разные, что делать», — сказал он. Мамедов добавил, что ответственность за отбор кадров для СФ лежит на региональных властях.

Накануне в ходе заседания верхней палаты российского парламента был задержан член Совфеда от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Он обвиняется в участии в преступном сообществе, организации двух убийств и давлении на свидетеля.

Председатель СФ Валентина Матвиенко позже уточнила, что автоматически Арашуков не лишается сенаторских полномочий. Он должен написать заявление, либо суд признает его виновным в совершении преступления, пояснила она.

Как пишет газета «Ведомости», принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева, человек с улицы не может войти в Совфед: кандидатуры согласуются с Кремлем. Издание также допустило, что кандидатов проверяют спецслужбы.

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