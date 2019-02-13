Министр прокомментировал возможность еще одного повышения пенсионного возраста

Министр экономического развития Максим Орешкин заверил россиян, что ждать еще одного повышения пенсионного возраста до 2036 года не стоит. Об этом он заявил в интервью принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости».

Глава ведомства заверил, что пенсионная реформа разрабатывалась так, чтобы до конца реформы в 2036 году и как минимум следующие 10 лет власти не возвращались к вопросу о повышении пенсионного возраста. Орешкин также признался, что для него негативная реакция на реформу не стала сюрпризом. По его словам, такая реакция населения на подобные реформы наблюдается по всему миру.

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«Оценить долгосрочный эффект с точки зрения реакции людей на реформу можно будет только через несколько лет. Но уже очевидно, что без реформы проиндексировать пенсии на 7 процентов с января было бы невозможно», — заявил министр.

О рекордном росте пенсий, обусловленном повышением пенсионного возраста в декабре 2018 года, говорила вице-премьер Татьяна Голикова. С 2019 года пенсионные выплаты россиян были проиндексированы на 7,05 процента, или в среднем на тысячу рублей. С 2019 года в России началась масштабная пенсионная реформа, по итогам которой пенсионный возраст для женщин вырастет до 60 лет, а для мужчин до 65 лет.

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