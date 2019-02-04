Россияне смогут сохранить пенсии по старым правилам

Часть россиян смогут получать выплаты от негосударственных пенсионных фондов по старым правилам — начиная с 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно, пишут «Известия».

Издание ссылается на письмо, адресованное Минтруда в Национальную ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (НАПФ). В нем говорится о средствах, накапливаемых в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) — добровольных отчислений граждан в НПФ в счет будущей пенсии.

Клиенты, заключившие договоры с НПФ до 31 декабря 2018 года, смогут рассчитывать на начало выплат по ним по старым возрастным критериям. Как отмечает издание, речь не идет о новой законодательной инициативе — члены НАПФ сами попросили Минтруд разъяснить, как поступать с выходящими на пенсию клиентами, которые должны попадать под повышение пенсионного возраста.

Таким образом, повышение пенсионного возраста в целом по стране не должно касаться отношений граждан с негосударственными фондами в рамках НПО. В дальнейшем, по словам Минтруда, такая норма может распространиться и на новые договоры, заключаемые с 2019 года. Этот подход должен повысить популярность самостоятельного накопления на пенсию, считают в ведомстве. Сейчас договоры с НПФ имеют 4,6 миллиона россиян.

С 2019 года в России началось постепенное повышение пенсионного возраста. К 2028 году этот возраст составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Помимо НПО, в рамках которого граждане самостоятельно платят взносы фондам, НПФ также оперируют средствами накопительной части пенсий (шесть процентов от зарплаты или других доходов), сформированной до 2014 года. На нее указанная мера распространяться не будет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!