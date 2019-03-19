Жириновский предложил ввести каникулы по оплате услуг ЖКХ

Для россиян должен быть введен механизм, предусматривающий возможность временной приостановки платежей за услуги жилищно-коммунального сектора. Такое мнение журналистам высказал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, передает агентство новостей «Москва».

По мнению политика, граждан стоит освободить от платы за ЖКУ до конца 2019 года. Необходимость введения каникул в сфере ЖКХ Жириновский объяснил тем, что россияне существенно переплачивали за коммунальные услуги на протяжении предыдущих лет.

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«По данным Федеральной антимонопольной службы [ФАС], большая переплата, в два раза, — цитирует лидера ЛДПР агентство. — Надо освободить людей от уплаты всех услуг ЖКХ до конца года, чтобы была компенсация тех денег, которые они переплатили за последние 10, 15, 20 лет».

Ранее в марте глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что большинство россиян переплачивают за услуги ЖКХ более чем в два раза. Чиновник отметил, что около трех четвертей регионов откровенно переплачивают за услуги ЖКХ, четверть — наоборот, недоплачивают, так как тарифы в них заниженные. По словам Артемьева, в настоящее время в соседних регионах стоимость тарифов ЖКХ может различаться в 54 раза.

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