Названы два условия перехода на четырехдневку в России

Министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума назвал главные условия перехода на четырехдневую рабочую неделю в России, передает ТАСС.

По словам главы Минэкономразвития, таковыми являются повышение доходов населения и рост производительности труда. Как указал Орешкин, именно это открывает возможность для практической дискуссии о четырехдневке и других трудовых инновациях в стране.

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О возможных сроках сокращения рабочей недели министр умолчал. Он подчеркнул, что сейчас важно сконцентрироваться на повышении доходов населения и решать задачи поэтапно.

Ранее идею перехода на четырехдневную рабочую неделю озвучил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он отметил, что именно такая форма социально-трудового контракта станет основной в будущем. При этом премьер дал понять, что переход на четырехдневку хоть и возможен в перспективе, но произойдет не прямо сейчас.

Глава кабмина поручил министерству труда до 30 сентября 2019 года оценить влияние потенциальной четырехдневки на экономику страны, производительность труда и социальную сферу.

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