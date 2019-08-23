Медведев обозначил сроки перехода на четырехдневку в России

Введение четырехдневной рабочей недели в России возможно в перспективе, но не произойдет прямо сейчас. Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным, сообщает РИА Новости.

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Глава правительства отметил, что переход на четырехдневку должен сопровождаться повышением производительности труда в стране. Кроме того, с сокращением числа рабочих дней зарплата россиян должна остаться на прежнем уровне, подчеркнул премьер.

В четверг, 22 августа, стало известно, что Медведев еще в июне поручил Минтруду оценить идею введения в России четырехдневной рабочей недели. Незадолго до этого премьер говорил о короткой рабочей неделе в ходе Международной конференции труда в Женеве.

Согласно поручению, министерство труда должно оценить влияние потенциальной «четырехдневки» на экономику России, производительность труда и социальную сферу. Оценка проводится совместно с Федерацией независимых профсоюзов России и Российским союзом промышленников и предпринимателей. Результаты анализа ведомство должно представить до 30 сентября 2019 года.

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