Россияне отреагировали на идею о четырехдневной рабочей неделе

Практически половина работающих россиян (49 процентов) поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob.
О том, что сокращать рабочую неделю нет необходимости, заявила треть респондентов (31 процент). 20 процентов россиян пока не определились с тем, какая рабочая неделя удобнее — пятидневная или четырехдневная.
В случае сокращения рабочей недели треть опрошенных хотели бы проводить новый выходной в кругу семьи, а каждый пятый будет использовать высвободившееся время для поиска дополнительного заработка.
Еще 16 процентов намерены использовать дополнительный день только для отдыха, 15 процентов — для самообразования и изучения иностранных языков, а 2 процента будут читать книги и заниматься своим здоровьем.
Ранее идею перехода на четырехдневную рабочую неделю озвучил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он отметил, что именно такая форма социально-трудового контракта станет основной в будущем.
Министерство труда до 30 сентября 2019 года оценит влияние потенциальной «четырехдневки» на экономику страны, производительность труда и социальную сферу.