Россияне отреагировали на идею о четырехдневной рабочей неделе

Практически половина работающих россиян (49 процентов) поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob.

О том, что сокращать рабочую неделю нет необходимости, заявила треть респондентов (31 процент). 20 процентов россиян пока не определились с тем, какая рабочая неделя удобнее — пятидневная или четырехдневная.

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В случае сокращения рабочей недели треть опрошенных хотели бы проводить новый выходной в кругу семьи, а каждый пятый будет использовать высвободившееся время для поиска дополнительного заработка.

Еще 16 процентов намерены использовать дополнительный день только для отдыха, 15 процентов — для самообразования и изучения иностранных языков, а 2 процента будут читать книги и заниматься своим здоровьем.

Ранее идею перехода на четырехдневную рабочую неделю озвучил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он отметил, что именно такая форма социально-трудового контракта станет основной в будущем.

Министерство труда до 30 сентября 2019 года оценит влияние потенциальной «четырехдневки» на экономику страны, производительность труда и социальную сферу.

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