Российский автогигант перейдет на четырехдневку из-за США

С 21 октября текущего года по 20 апреля 2020-го сотрудники группы ГАЗ перейдут на четырехдневную рабочую неделю с сокращением оплаты труда. Компания уже уведомила об этом рабочих, объяснив свое решение падающим рынком и санкционными ограничениями со стороны США, пишет «Коммерсантъ».

Сотрудники на окладе получат деньги пропорционально отработанному времени, а те, кто работает сдельно, — по факту выполненных работ. В компании подтвердили, что изменения согласованы с профсоюзом и о них знают все работники. Но если ситуация на рынке стабилизируется, перевод на четырехдневку может и не состояться, говорят в пресс-службе. В противном случае сокращение рабочей недели позволит избежать увольнений и стабилизирует нагрузку производств.

Группа ГАЗ испытывает трудности после того, как ее владелец миллиардер Олег Дерипаска 6 апреля прошлого года попал под санкции Минфина США. Их вступление в силу откладывалось шесть раз, предполагается, что они начнут действовать с 8 ноября 2019-го. Сама угроза их введения заставляет партнеров группы ГАЗ отказываться от сотрудничества.

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Формально санкции касаются только американских инвесторов и компаний. Им запрещено вести сделки с юридическими лицами из санкционного списка и владеть их ценными бумагами. Однако тем или иным образом ограничения затрагивают все западные компании: на «Газели» ставят двигатели Evotech принадлежащего ГАЗу Ульяновского моторного завода и дизели Cummins. Источники на рынке говорят, что проблема заключается в поставках импортных комплектующих для Evotech. Дерипаска продолжает переговоры о снятии санкций с ГАЗа. Ранее ему уже удалось добиться успеха в случае с «Русалом» и En+.

В июне этого года сотрудники компании провели митинг у посольства США в Москве, где попросили исключить ГАЗ из списка. Перед этим они попытались добиться встречи с послом Джоном Хантсманом. Тот, по словам представителя Рабочего совета ГАЗа Елены Загустиной, отказал им, посоветовав обратиться к своему правительству.

В июле продажи новых автомобилей в России снизились на 2,4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи легких и легковых коммерческих автомобилей группы ГАЗ в период с января по июль 2019 года упали на 3 процента по сравнению с прошлым годом.

В настоящее время в России рассматривают вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю. В июне с таким предложением выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он объяснил необходимость четырехдневки угрозой хронической усталости и постоянного стресса. В августе глава правительства поручил оценить эту идею министерству труда. Отчет должен быть готов к 30 сентября.

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