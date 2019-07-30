В России начали обкатывать беспилотные «Газели»

Группа ГАЗ занялась разработкой беспилотной модели «Газели». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

Модель получила название «Газель Next», тестовые заезды уже проводятся на территории завода, а также на специально подготовленном полигоне. В настоящее время там тестируют системы управления, чтобы обеспечить точную работу беспилотника в сложных условиях. Когда испытания будут завершены, не уточняется. В компании добавили, что машины соответствуют четвертому-пятому уровням автономности (на пятом машина сама может справиться со всеми задачами водителя — прим. «Ленты.ру»).

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Кроме того, на заводе разрабатывают машины с автоматизированными системами помощи водителю ADAS (Advanced driver assistance systems). По словам собеседника агентства, это делается с целью повысить безопасность и комфорт вождения. Базовая модель Next выпускается с 2013-го.

В 2015 году исполнительный директор компании Гюнтер Хайден говорил, что группа ГАЗ планирует запустить серийное производство беспилотных автомобилей до 2030 года. «Главное сейчас — это юридические проблемы и менталитет людей: представьте себе человека, сидящего на заднем сиденье машины, а за рулем никого нет», — подчеркнул он. С ним согласился руководитель общероссийской программы «Робототехника» Максим Петров. Он считал, что большинство вопросов, связанных с таким производством, лежит в социальной и юридической плоскостях.

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