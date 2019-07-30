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В России начали обкатывать беспилотные «Газели»

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Группа ГАЗ занялась разработкой беспилотной модели «Газели». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

Модель получила название «Газель Next», тестовые заезды уже проводятся на территории завода, а также на специально подготовленном полигоне. В настоящее время там тестируют системы управления, чтобы обеспечить точную работу беспилотника в сложных условиях. Когда испытания будут завершены, не уточняется. В компании добавили, что машины соответствуют четвертому-пятому уровням автономности (на пятом машина сама может справиться со всеми задачами водителя — прим. «Ленты.ру»).

Кроме того, на заводе разрабатывают машины с автоматизированными системами помощи водителю ADAS (Advanced driver assistance systems). По словам собеседника агентства, это делается с целью повысить безопасность и комфорт вождения. Базовая модель Next выпускается с 2013-го.

В 2015 году исполнительный директор компании Гюнтер Хайден говорил, что группа ГАЗ планирует запустить серийное производство беспилотных автомобилей до 2030 года. «Главное сейчас — это юридические проблемы и менталитет людей: представьте себе человека, сидящего на заднем сиденье машины, а за рулем никого нет», — подчеркнул он. С ним согласился руководитель общероссийской программы «Робототехника» Максим Петров. Он считал, что большинство вопросов, связанных с таким производством, лежит в социальной и юридической плоскостях.

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