Неузнаваемого Мэтта Деймона спутали с другим популярным актером

Комментатор The Fox спутал Мэтта Деймона с Брэдом Питтом на чемпионате мира по футболу

Американского актера Мэтта Деймона спутали с коллегой Брэдом Питтом на финале чемпионата мира по футболу в США. Об этом сообщает Page Six.

Знаменитость посетил матч, в котором Испания обыграла Аргентину, вместе с женой Люсьяной Баррозо. Комментатор телеканала The Fox во время прямой трансляции принял Деймона за Питта из-за неузнаваемой внешности.

«Брэд Питт тоже среди фанатов», — сказал он. Спустя несколько секунд комментатор исправился и заявил, что не узнал телезвезду из-за бликов на экране. «Я приношу извинения обоим», — отметил мужчина.

В июне 55-летний Мэтт Деймон снялся для журнала и восхитил фанатов.