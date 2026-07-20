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20:34, 20 июля 2026Ценности

Неузнаваемого Мэтта Деймона спутали с другим популярным актером

Комментатор The Fox спутал Мэтта Деймона с Брэдом Питтом на чемпионате мира по футболу
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jamie McCarthy / Getty Images

Американского актера Мэтта Деймона спутали с коллегой Брэдом Питтом на финале чемпионата мира по футболу в США. Об этом сообщает Page Six.

Знаменитость посетил матч, в котором Испания обыграла Аргентину, вместе с женой Люсьяной Баррозо. Комментатор телеканала The Fox во время прямой трансляции принял Деймона за Питта из-за неузнаваемой внешности.

«Брэд Питт тоже среди фанатов», — сказал он. Спустя несколько секунд комментатор исправился и заявил, что не узнал телезвезду из-за бликов на экране. «Я приношу извинения обоим», — отметил мужчина.

В июне 55-летний Мэтт Деймон снялся для журнала и восхитил фанатов.

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