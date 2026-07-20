Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:52, 20 июля 2026Бывший СССР

На Украине раскрыли подробности конфликта Сырского и Федорова

Чмут: Зеленский назначил экс-министра обороны Федорова, зная о его конфликте с Сырским
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ivan Lyubysh-Kirdey / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, назначая экс-министра обороны Михаила Федорова на должность, знал о его конфликте с главкомом Вооруженных сил республики Александром Сырским. Об этом заявил военный аналитик и волонтер Тарас Чмут, передает «Украинская правда».

«Назначая Михаила на эту должность, президент, очевидно, знал об этом конфликте. (...) Все знали, что будет конфликт, и без него невозможно», — рассказал Чмут.

По его словам, расхождения между министром и главкомом связаны с невозможностью внедрять изменения в украинскую армию без поддержки Вооруженных сил.

Ранее Сырский извинился перед Федоровым. По словам украинского главкома, информация о конфликте между ним и бывшим министром обороны стала неожиданностью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВСУ ударили по автомойке с мирными жителями в столице российского региона
    МИД вызвал временного поверенного Италии в России
    Врач назвал простой и честный индикатор проблем со здоровьем у мужчин
    Лавров провел встречу с кандидатом на пост генсека ООН
    Туристку дважды попытались похитить в стране Европы
    На Украине раскрыли подробности конфликта Сырского и Федорова
    Стали известны планы о возрождении легендарного бренда смартфонов
    Стал известен главный кандидат на пост главкома ВСУ
    Защита бурно отреагировавшей на приговор российской блогерши обжаловала решение суда
    Неузнаваемого Мэтта Деймона спутали с другим популярным актером
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok