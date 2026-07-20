На Украине раскрыли подробности конфликта Сырского и Федорова

Чмут: Зеленский назначил экс-министра обороны Федорова, зная о его конфликте с Сырским

Президент Украины Владимир Зеленский, назначая экс-министра обороны Михаила Федорова на должность, знал о его конфликте с главкомом Вооруженных сил республики Александром Сырским. Об этом заявил военный аналитик и волонтер Тарас Чмут, передает «Украинская правда».

«Назначая Михаила на эту должность, президент, очевидно, знал об этом конфликте. (...) Все знали, что будет конфликт, и без него невозможно», — рассказал Чмут.

По его словам, расхождения между министром и главкомом связаны с невозможностью внедрять изменения в украинскую армию без поддержки Вооруженных сил.

Ранее Сырский извинился перед Федоровым. По словам украинского главкома, информация о конфликте между ним и бывшим министром обороны стала неожиданностью.