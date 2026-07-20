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20:27, 20 июля 2026Мир

В Чехии назвали условия вступления Европы в войну с Россией

Робейшек: Европа сможет вести войну против России только при прямом участии США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Европа сможет вести войну против России только при прямом участии США. Об этом заявил политолог Петр Робейшек в интервью для чешского издания Parlamentní listy.

«Мы можем выступить против России только при условии, что будут мобилизованы США», — сказал он.

Однако, по словам эксперта, американцы могут отправить европейцам только «теплые одеяла». Он уточнил, что Вашингтон включится в войну только в том случае, если расценит ситуацию в соответствии с пятой статьей НАТО.

Ранее почетный профессор Института исследований мира в Осло Ола Тунандер заявил, что Россия уничтожит все военные авиабазы в Швеции в случае гипотетического вооруженного конфликта. Он добавил, что Москва может использовать комплекс «Орешник», с которым «Запад ничего не сможет сделать».

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