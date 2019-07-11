Тестировать беспилотные авто захотели в большем количестве регионов

Минпромторг предложил увеличить число регионов, в которых собираются тестировать беспилотные автомобили на дорогах, до 11. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление правительства.

Ранее группа НТИ «Автонет» предложила расширить список регионов, где такие машины будут тестировать, добавив к опытным зонам в Москве и Татарстане Санкт-Петербург, Московскую, Владимирскую, Нижегородскую, Ленинградскую и Самарскую области, а также Чувашию и Краснодарский край. В ведомстве предложили дополнить список Новгородской областью.

Согласно пояснительной записке, расширение территории проведения эксперимента направлено на создание благоприятных условий для совершенствования технологий автономного вождения.

Развитие беспилотного транспорта в России является частью мероприятий по реализации национального проекта «Цифровая экономика», который рассчитан до 2024 года.

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