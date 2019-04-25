Tesla предрекли мрачное будущее

Глава Tesla Илон Маск представил 24 апреля финансовый отчет за первый квартал 2019 года, который стал одним из худших в истории компании. Об этом сообщает The Times.

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Чистый убыток компании в первом квартале составил 702 миллиона долларов. Это означает, что убыток на каждую обыкновенную акцию Tesla оценен на сумму в 4,1 доллара. Однако, по словам Маска, во втором квартале он будет ниже, а на прибыль компания выйдет в третьем квартале.

После презентации отчета акции компании упали на 1,7 процента. С начала года их стоимость снизилась на 22 процента.

Как отмечает The Times, проблема теперь скорее в утрате уверенности в бизнес-модели Tesla, а не в худшем отчете в истории компании. Газета поясняет, что ситуацию больше нельзя объяснить только логистическими проблемами и декабрьским пиком спроса. Проблема и в снижении спроса на Tesla Model 3, и в растущей популярности конкурентов.

По словам старшего аналитика платформы финансовых рынков Investing.com Хариса Анвара, прогноз на второй квартал для Tesla выглядит мрачным. «Я по-прежнему считаю, что 2019 год для Tesla и ее акций будет очень нестабильным», — цитирует аналитика Reuters.

В понедельник, 22 апреля, Маск провел день инвестора, на котором он заявил, что через год у компании будет более миллиона полностью автопилотируемых машин. Он также анонсировал создание в 2020 году беспилотного такси. Такие заявления сочли попыткой Маска отвлечь внимание от грядущего квартального отчета.

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