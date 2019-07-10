«Роскосмос» похвастался беспилотным трактором

Научно-производственное объединение автоматики, входящее в госкорпорацию «Роскосмос», показало прототип беспилотного трактора. Об этом говорится в сообщении на сайте объединения.

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В тракторе нет кабины, руля и педалей. Во время движения он автономен и может самостоятельно определять свою локацию. Трактор ориентируется в пространстве с помощью специальных камер с функцией точного вождения: она определяет препятствия и строит траекторию движения. Беспилотный трактор работает в связке с системой коррекции спутникового сигнала, обеспечивающей точность до 10 сантиметров.

За движение беспилотного трактора отвечает специальный контроллер, получающий со спутника необходимую информацию для построения маршрута. Как пояснили в «Роскосмосе», искусственный интеллект, которым оснащен трактор, самостоятельно принимает решения и способен обучаться в процессе работы.

В марте глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал появление беспилотного медицинского трамвая для российских регионов. По его словам, речь шла о трамвае с Wi-Fi и медицинскими элементами, который позволит россиянам, например, по дороге на работу пройти минимальное медобслуживание.

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