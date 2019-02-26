Россия оказалась не готова к транспорту будущего

Аудиторская компания KPMG составила рейтинг готовности стран к использованию беспилотных автомобилей. Россия заняла в нем 22-е место среди 25 государств, пишет «Коммерсантъ».

Компания оценивала политику и законодательство в этой сфере, доступность технологий и инноваций, развитость инфраструктуры, а также уровень принятия беспилотных автомобилей потребителями.

Эксперты пришли к выводу, что в России плохие дороги, проблемы с покрытием 4G и низкий уровень поддержки новых технологий со стороны властей. По уровню доступа к новейшим технологиям страна оказалась на последнем месте.

По сравнению с прошлый годом, Россия потеряла четыре позиции. Это, в частности, связано с тем, что в рейтинг попали новые страны, реализующие масштабные проекты по поддержке автономного транспорта: Норвегия, Чехия, Израиль, Финляндия и Венгрия.

Возглавили рейтинг Нидерланды, Сингапур, Норвегия, США и Швеция.

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