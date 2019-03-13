В России потратят сотни миллионов рублей на эксперимент с транспортом будущего

На эксперимент по допуску беспилотных автомобилей на дороги общего пользования Москвы и Татарстана потребуется 240 миллионов рублей, пишет «Коммерсантъ».

Так, 40 миллионов рублей нужно на испытания автомобилей в Научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте (НАМИ). Как пояснил замглавы Минпромторга Александр Морозов, проверка каждого автомобиля обходится в 214 тысяч рублей.

Еще 200 миллионов рублей требуется для проезда беспилотных грузовиков по трассе М11, поскольку дорогу необходимо оборудовать специальными датчиками.

Отмечается, что средства на финансирование испытаний в НАМИ может выделить правительство. Что касается оборудования трассы, то источники финансирования пока не определены.

Правительство анонсировало эксперимент по допуску беспилотных автомобилей на дороги общего пользования Москвы и Татарстана в 2018 году. Предполагается, что он продлится до 1 марта 2022 года.

Ранее аудиторская компания KPMG составила рейтинг готовности стран к использованию беспилотных автомобилей. Россия заняла в нем 22-е место среди 25 государств.

Эксперты пришли к выводу, что в России плохие дороги, проблемы с покрытием 4G и низкий уровень поддержки новых технологий со стороны властей. По уровню доступа к новейшим технологиям страна оказалась на последнем месте.

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