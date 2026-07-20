Стал известен главный кандидат на пост главкома ВСУ

Bloomberg: Драпатый стал главным кандидатом на пост главкома украинской армии

Командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый может стать главкомом украинской армии. Такое предположение выдвинуло издание Bloomberg.

СМИ отмечает, что в офисе президента и в правительстве также заявляют, что больше всего шансов есть у Драпатого, командира Третьего армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ Андрея Белецкого, командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олега Апостола и командира корпуса Нацгвардии «Хартия» полковника Игоря Оболенского.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский извинился перед отправленным в отставку министром обороны республики Михаилом Федоровым.