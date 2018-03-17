Беспилотный Uber распугает пешеходов огнями и звуками

Сервис такси Uber подал в Ведомство по патентам и товарным знакам США бумаги на регистрацию способа, с помощью которого беспилотные автомобили будут общаться с пешеходами. Об этом пишет The Verge.

Согласно поданной заявке, автомобили без водителя оснастят «довольно безумной», по выражению The Verge, иллюминацией. Так, Uber предлагает проецировать на лобовое стекло «виртуального водителя», который укажет пешеходам, как им следует двигаться. Кроме того, на зеркалах заднего вида предусмотрены мигающие стрелки, также указывающие направление движения для идущих по улице людей.

«По сути, автомобиль должен быть освещен, как Лас-Вегас, чтобы компенсировать отсутствие человека за рулем», — заключает The Verge. Также заявка на патент предполагает звуковые сигналы, идущие от беспилотного такси.

Изображение из патентной заявки Uber с сайта pdfaiw.uspto.gov

«Когда в машине присутствует реальный водитель, он может что-то крикнуть в окно или подать сигнал [пешеходу] кивком головы, — пояснил изданию один из разработчиков Uber Шон Чин. — Пока что у нас (в случае с беспилотными такси — прим. «Ленты.ру») нет готового решения, но мы работаем над тем, что может стать новым языком, который передаст людям информацию».

Uber начал испытания беспилотных такси в Питтсбурге, США, в мае 2016 года. Для клиентов поездки без водителя стали доступны в тестовом режиме в сентябре того же года.

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