Суд запретил инженеру Uber разрабатывать беспилотный автомобиль

Федеральный суд США не стал закрывать проект создания беспилотного автомобиля Uber. Однако вынес вердикт, запрещающий ведущему инженеру компании Энтони Левандовски работать над технологией лазерных сенсоров lidar, являющейся ключевой для данной программы. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает «Интерфакс».

Решение было принято в рамках судебного процесса по иску компании Waymo, созданной Google. Иск был подан в начале 2017 года. Waymo требовала от Uber прекратить разработку собственного беспилотного автомобиля, утверждая, что ранее работавший в Google Левандовски передал Uber около 14 тысячи конфиденциальных файлов.

Судья Уильям Элсап, рассматривавший это дело, счел убедительными представленные истцом доказательства. Он предписал Uber сделать все возможное для возврата файлов, а также рассмотреть прекращение контракта Левандовски. При этом судья назвал «чрезмерной» реакцию Waymo, требовавшей защиты более 120 патентов, содержащих коммерческую тайну.

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Левандовски в январе 2016 года ушел из Google и основал собственную компанию Otto. Шесть месяцев спустя Uber купил Otto за 680 миллионов долларов.

Онлайн-сервис по заказу такси Uber работает в 570 городах почти в 70 странах. По итогам 2016 года компания получила скорректированный убыток в размере 2,8 миллиарда долларов.

В конце апреля 2017 года Uber объявил о планах представить на выставке World Expo-2020 в Дубае рабочую модель летающего транспортного средства.