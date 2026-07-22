Уже четвертый ребенок Брэда Питта решил отказаться от его фамилии

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Вивьен решила отказаться от фамилии отца

Дочь актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли Вивьен подала заявление на отказ от фамилии отца. Она стала уже четвертым ребенком Питта, пошедшим на этот шаг, сообщает People.

В заявлении 18-летней девушки говорится о ее желании сменить имя с Вивьен Маршелин Джоли-Питт на Вивьен Маршелин Джоли, а в качестве повода указаны личные причины. Слушание намечено на 2 ноября.

Вивьен — уже четвертый ребенок Питта и Джоли, который пожелал отказаться от фамилии актера. В 2024 году это сделала Шайло Джоли, а ранее в 2026-м заявления о смене фамилии подали Захара и Мэддокс. Они пока находятся на рассмотрении.

Брэд Питт и Анджелина Джоли развелись в 2024 году после восьми лет судебных разбирательств. Актриса обвиняла бывшего супруга в домашнем насилии. У артистов трое приемных детей — 24-летний Мэддокс, 22-летний Пакс, 21-летняя Захара, а также трое биологических — 20-летняя Шайло и 17-летние близнецы Нокс и Вивьен.

Ранее Питт обвинил Джоли в том, что она настроила детей против него.