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18:56, 16 июля 2026Культура

Брэд Питт нашел виновного в решении его детей сменить фамилию

Daily Mail: Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в решении их детей сменить фамилию
Ольга Коровина

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Голливудский актер Брэд Питт был очень разочарован решением их общих детей с экс-супругой Анджелиной Джоли отказаться от его фамилии. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на инсайдеров.

По словам источника издания, Питт осознает, что бывшая супруга настраивает наследников против него.

«Очень печальная ситуация, результат преднамеренной, разрушительной, вредной кампании отчуждения детей от отца со стороны матери. Он очень расстроен», — поделился собеседник.

В то же время другой инсайдер отметил, что «никто из детей не уважает Брэда из-за того, что он сделал с их матерью».

Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в 2014 году после девяти лет совместной жизни. Спустя два года Джоли подала на развод, обвинив супруга в домашнем насилии. Окончательно развод был оформлен в 2024 году после восьми лет судебных разбирательств. У бывших супругов трое приемных детей — 24-летний Мэддокс, 22-летний Пакс, 21-летняя Захара, а также трое биологических — 20-летняя Шайло и 17-летние близнецы Нокс и Вивьен.

Ранее Джоли откровенно рассказала о личной жизни после развода с Питтом. По словам актрисы, жизнь ее «немного сломала».

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