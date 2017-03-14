Toyota представила самообучающийся беспилотный автомобиль

Исследовательский центр Toyota Research Institute во вторник, 14 марта, представил беспилотный автомобиль с функцией самообучения. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Машина создана на базе флагманского седана Lexus LS. Отмечается, что автопилот использует новаторский алгоритм ориентации в пространстве. С помощью этого автомобиля исследовательский центр намерен детально изучить возможности управления машиной без вмешательства человека.

Выработанные в процессе создания автономного автомобиля решения будут внедрятся в серийное производство. Так, одна из базовых систем беспилотных технологий управления — Automatic Emergency Braking — к концу 2017 года станет серийным оборудованием почти всех моделей Toyota на рынке США.

13 марта стало известно о том, что американский разработчик компьютерных процессоров Intel решил приобрести израильскую компанию Mobileye, которая специализируется на создании технологии беспилотного вождения. Отмечается, что в этой нише разработки Mobileye конкурируют с аналогичной продукцией Tesla, Apple и Google.

