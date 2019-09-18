России напророчили удлинение рабочей недели

Российская экономика пока не готова к переходу на четырехдневку. В сложившихся условиях при минимальной безработице и сокращении численности рабочей силы стоит, наоборот, готовиться к увеличению рабочей недели. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на прогнозы специалистов РАНХиГС.

«В текущих экономических условиях снижение продолжительности рабочего времени с сохранением зарплат невозможно», — констатировали экономисты.

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Ранее во вторник, 17 сентября, первый заместитель председателя Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко объявил, что в нынешних условиях переход на четырехдневку в стране невозможен. По его словам, это реально только для чиновников. На предприятиях же невозможно резко повысить производительность труда, что необходимо для внедрения четырехдневки.

В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы. По итогам первого квартала, численность экономически активного населения сократилась на 0,8 миллиона человек (по сравнению с первым кварталом 2018 года)

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