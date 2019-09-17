В России объяснили невозможность четырехдневки

Четырехдневная рабочая неделя является нереальной для России, лучше постепенно сокращать количество рабочих часов. Такое заявление сделал первый заместитель председателя Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко, пишет «Интерфакс».

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Он отметил, что переход на сокращенную рабочую неделю реален только для чиновников. На предприятиях же невозможно резко повысить производительность труда, что необходимо для внедрения четырехдневки. Тарасенко указал, что в России из-за демографической ямы в экономику приходит меньше людей.

По словам парламентария, переход на короткую рабочую неделю отстаивает Международная организация труда. Она делает ставку на то, что работников заменит робототехника. «У нас [в России] еще не настолько проведена роботизация, чтобы данная тема стала актуальной», — констатировал он.

В сентябре премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил изменение трудового законодательства для того, чтобы сделать рабочий график россиян более гибким и в некоторых случаях сократить рабочую неделю до четырех дней. Позднее стало известно, что в ряде компаний, входящих в нацпроект по повышению производительности, могут провести эксперимент по переходу на короткую неделю.

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