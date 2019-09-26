Россияне раскрыли планы на случай введения «четырехдневки»

Большинство россиян (54 процента) заявили, что намерены больше путешествовать в случае перехода на четырехдневную рабочую неделю. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследования интернет-сервиса для путешественников Biletix.

Треть россиян заявили, что введение в стране четырехдневной рабочей недели не отразится на их туристической активности. Пятая часть опрошенных не определились с ответом. Большинство россиян, которые в ходе опроса заявили, что в случае введения «четырехдневки» собираются больше путешествовать, отметили, что для этого также необходимо повысить уровень дохода. Только пятая часть ответивших утвердительно заявила, что готова больше ездить при сохранении текущего уровня дохода.

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее заявил, что текущее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений в стране. Он допустил изменение законов для того, чтобы сделать рабочий график более гибким, в том числе, ввести «четырехдневку». В Минтруда, комментируя тему, заявили, что зарплаты работников в случае переход на четырехдневную рабочую неделю должны остаться на прежнем уровне.

Между тем в Госдуме отмечали, что переход на «четырехдневку» в России пока невозможен, так как на предприятиях не удастся резко повысить производительность труда. Кроме того, в нижней палате заявляли, что переход на сокращенную рабочую неделю с увеличением продолжительности труда в оставшиеся четыре рабочих дня грозит повышением заболеваемости и смертности населения.

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