Названо препятствие для четырехдневной рабочей недели

Переход на четырехдневную рабочую неделю с одновременным увеличением продолжительности интенсивного труда грозит повышением заболеваемости и смертности населения, заявил депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов, которого цитирует агентство «Москва».

«Не может человек стать здоровее, если он больше трудится. Так устроен человеческий организм, что ему нужна относительно равномерная нагрузка. Отдыхать человек должен каждый день, а не три дня в неделю отдыхать, а четыре — пахать от зари до зари», — отметил Парфенов.

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Повышение рабочей нагрузки сопряжено с риском увеличения заболеваемости и смертности населения, считает депутат. Также, по его словам, переход на четырехдневную неделю может негативно сказаться на росте доходов граждан.

Ранее с инициативой перехода на четырехдневную рабочую неделю выступала Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). Согласно предложению, это не должно отразиться на зарплатах. Противники идеи, среди которых депутат Госдумы Михаил Тарасенко, указывают, что переход невозможен в нынешних условиях, поскольку на предприятиях не удастся резко повысить производительность труда таким образом, чтобы сокращение рабочего времени не сказалось на производственных показателях.

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