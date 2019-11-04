В Microsoft доказали выгоду от четырехдневки

В японском отделении компании Microsoft провели эксперимент по переводу сотрудников на четырехдневную рабочую неделю и выяснили, что их продажи выросли на 40 процентов по сравнению с тем же периодом год назад, пишет Bloomberg.

Дополнительным выходным днем стала пятница. Часть сотрудников отработала так весь август, при этом 92 процента опрошенных по итогу заявили, что им это понравилось.

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Участники эксперимента, как оказалось, стали проводить меньше встреч, а также чаще выбирать общение онлайн, использовали на 23,1 процента меньше электроэнергии и напечатали на 58,7 процента меньше страниц.

В совокупности это привело к росту эффективности на 16 процентов по сравнению с пятидневной рабочей неделей. Зимой компания намерена повторить эксперимент. Сотрудникам не будут специально выделять оплаченный рабочий день, но позволят взять отпуск по собственной инициативе. Отмечается, что далеко не все работники пока понимают, как можно работать в условиях четырехдневной рабочей недели. Многих также беспокоит возможное недовольство клиентов.

В России инициативу по переходу на четырехдневную рабочую неделю выдвинул премьер-министр Дмитрий Медведев. По его мнению, лишний выходной позволит повысить эффективность и производительность труда, при этом сохранив зарплаты на прежнем уровне. Однако 76 процентов работодателей в России пока не рассматривают такую возможность.

Как рассказал на чемпионате сквозных рабочих профессий в Екатеринбурге замглавы Минэкономразвития Петр Засельский, еще ни одно российское предприятие не поддержало переход на четырехдневную рабочую неделю с сохранением заработной платы сотрудникам.

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