В России порассуждали о принудительном переходе на четырехдневку

Переход на четырехдневную рабочую неделю является проявлением гибкости системы трудового контракта и отношений между работодателем и работником и не может носить ультимативный характер. Такое мнение высказал президент бизнес-объединения «Деловая Россия» Алексей Репик, пишет ТАСС.

«В перспективе рутина [на производствах] будет уходить благодаря автоматизации процесса. Но человек останется нужен, чтобы своим творческим потенциалом предлагать новые идеи и ноу-хау. Может быть, мы будем работать чуть меньше и более креативно тогда, когда экономика будет готова», — сказал он.

Репик отметил, что пока не ясно, сколько на это уйдет времени. «Я бы не стал загадывать, но думаю, что это точно не один год», — добавил он.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее заявил, что текущее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений в стране. Он допустил изменение законов для того, чтобы сделать рабочий график более гибким, в том числе, ввести «четырехдневку». В Минтруда, комментируя тему, заявили, что зарплаты работников в случае переход на четырехдневную рабочую неделю должны остаться на прежнем уровне.

Между тем в Госдуме отмечали, что переход на «четырехдневку» в России пока невозможен, так как на предприятиях не удастся резко повысить производительность труда. Кроме того, в нижней палате заявляли, что переход на сокращенную рабочую неделю с увеличением продолжительности труда в оставшиеся четыре рабочих дня грозит повышением заболеваемости и смертности населения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!