Объяснена неготовность перехода России на четырехдневку

В нынешних экономических условиях и при действующем законодательстве Россия пока не готова переходить на сокращенную рабочую неделю. Такое мнение высказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, информацию об этом опубликовало ТАСС.

«Это должна быть экономика с новой производительностью труда, для этого нужны новые технологии инвестиций, налоговая политика, доступ к кредитам», — уточнил Титов. По его словам, в настоящее время в стране действует довольно либеральное трудовое законодательство и в целом гражданам обеспечены комфортные условия.

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В Госдуме отмечали, что переход на «четырехдневку» в России пока невозможен, так как на предприятиях не удастся резко повысить производительность труда. Кроме того, в нижней палате заявляли, что переход на сокращенную рабочую неделю с увеличением продолжительности труда в оставшиеся четыре рабочих дня грозит повышением заболеваемости и смертности населения. Сами же россияне рассказали, что если в стране все-таки введут короткую рабочую неделю, они станут больше путешествовать.

С инициативой ввести в стране четырехдневку выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он указывал, что переход должен сопровождаться ростом производительности труда и сохранением зарплат.

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