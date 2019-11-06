Россияне массово высказались о необходимости перемен

Большинство россиян (59 процентов) выступают за решительные перемены в стране. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Левада-центра» и Московского центра Карнеги, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева «Ведомости».

Этот показатель вырос на 17 процентов с 2017 года. В то же время треть опрошенных заявила о необходимости незначительных перемен, а около возьми процентов респондентов считают, что перемены в стране не нужны.

Более половины опрошенных (53 процента) убеждены, что реформы возможны при условии серьезного изменения политической системы. 34 процента россиян хотят добиться изменений с сохранением существующей системы.

По мнению россиян, первоочередными изменениями должны стать повышение зарплат и уровня жизни (24 процента) и смена правительства, президента (13 процентов). Запрос на перемены в первую очередь касается социально-экономической сферы, пришли к выводу исследователи. Отмечается, что обеспокоенность из-за роста цен спала, однако недовольство коррупцией достигло максимума.

Как подчеркнул соавтор доклада Андрей Колесников, запрос на перемены можно назвать популистским. «Люди ждут, что перемены им преподнесут на блюдечке и они не будут платить за них ничего. Они не готовы к изменениям в социальной сфере, кроме получения дополнительного образования», — объяснил он.

В 2018 году, по данным ВЦИОМ, почти 60 процентов граждан считали необходимыми перемены в большей части сфер общественной жизни. Только два из ста человек были уверены, что никакие изменения не нужны.

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