Российские школьники раскрыли отношение к Путину

Российские школьники раскрыли отношение к российским политикам. Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства «Михайлов и партнеры. Аналитика», результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Большинство подростков (15 процентов) считают, что российский президент Владимир Путин «вызывает симпатию и уважение». Вторым по популярности политиком (7,3 процента) у школьников оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Замкнул тройку лидеров премьер-министр России Дмитрий Медведев (2,8 процента). При этом более половины респондентов затруднились ответить на вопрос о политических симпатиях, а 15 процентов заявили, что «таких политиков нет».

Более трети опрошенных назвали ситуацию в России «стабильной и без изменений». О «развитии» и «упадке» в стране заявили 28 и 25 процентов школьников соответственно. Исследователи подчеркнули, что чем старше респондент, тем более пессимистичные ответы он давал.

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По мнению подростков, основные сферы, требующие изменений, — образование (48 процентов), борьба с преступностью (33 процента) и коррупцией (31 процент), здравоохранение (28 процентов) и наука (27 процентов). Около 90 процентов согласились, что в России нужны новые законы по охране окружающей среды.

Две трети подростков считают себя патриотами. Главной причиной для гордости они считают природу (13 процентов), большую территорию (11 процентов), человеческие качества российского народа (10 процентов), историю (7 процентов) и победу в Великой Отечественной войне (6 процентов).

Ранее то же исследование выявило, что более половины российских подростков (68 процентов) относятся к представителям ЛГБТ-сообщества нейтрально и без особых эмоций. Также сообщалось, что каждый второй опрошенный подросток сталкивался с агрессией в учебных заведениях. Чаще всего российских подростков травят сверстники из-за внешнего вида, национальности и оценок.

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