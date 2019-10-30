Российские подростки рассказали об отношении к ЛГБТ

Более половины российских подростков (68 процентов) относятся к представителям ЛГБТ-сообщества нейтрально и без особых эмоций. Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства «Михайлов и партнеры. Аналитика», результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

С раздражением к ЛГБТ-сообществу относятся 17 процентов опрошенных, еще 13 процентов настроены доброжелательно по отношению к секс-меньшинствам. Треть участников опроса признались, что в их окружении есть представители ЛГБТ-сообщества (33 процента). Расшифровку аббревиатуры ЛГБТ не знает только пять процентов опрошенных.

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Предоставить больше прав и возможностей представителям ЛГБТ в России сочли необходимым 27 процентов опрошенных, за ограничение выступили 18 процентов, еще 44 процента решили оставить ситуацию без изменений. За право геев и лесбиянок заключать браки выступили 44 процента подростков, за разрешение усыновлять детей — 31 процент, за возможность не скрывать свою сексуальную идентичность в публичных местах — 31 процент.

Исследование проводилось в сентябре 2019 года. Всего было опрошено более тысячи респондентов в возрасте от 10 до 18 лет из 52 регионов России. Вопросы об ЛГБТ задавались подросткам старше 16 лет.

В июле россиян призвали не нарушать права лесбиянок и геев. По словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, права представителей секс-меньшинств в стране нарушаться не должны. «Мы должны принимать этих людей, разных людей в обществе. Если будут нарушаться их права по этому признаку, будет отказано в приеме на работу, поступлении в учебное заведение на этом основании, это неправильно, это прописано в законодательстве», — заявила омбудсмен.

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