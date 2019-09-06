Матери российских геев рассказали о признаниях сыновей

Матери гомосексуалов из России рассказали, как узнали об ориентации своих детей. Сюжет об этом вышел в эфире программы «Женщины сверху» на телеканале «Дождь».

Женщины признались, что поначалу не догадывались, что их сыновья — геи. По их словам, признания детей символизируют доверие и надежду на то, что матери смогут их понять и принять.

Россиянки рассказали, что каминг-аут собственных детей — всегда большой шок и сильное переживание для родителей. Они призвали не взваливать на сыновей чувство вины за это и постараться их поддержать, хоть это и непросто.

Одна из женщин посоветовала матерям, которые только что узнали о нетрадиционной ориентации своих детей, залпом выпить стакан водки. По ее словам, это помогает снять напряжение.

Некоторым из них не хотелось верить в ориентацию своих сыновей. Женщины беспокоились из-за реакции родственников и переживали, что у них не будет внуков. Они опасались за безопасность своих детей из-за негативного отношения общества к представителям ЛГБТ-сообщества в России.

Матери рассказали, что после признаний читали много научно-популярных статей о гомосексуализме и смогли принять своих детей. По их словам, они любят сыновей так же, как и раньше.

В июле уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в стране не должны нарушаться права представителей секс-меньшинств. По ее мнению, «демократическое общество должно относиться терпимо к разным вероисповеданиям, отношению к искусству, культуре».

Отношение россиян к гей-парадам и однополым бракам остается негативным. Большинство россиян выступили против проведения в стране гей-парадов (81 процент респондентов) и легализации однополых браков (87 процентов), свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Свыше половины респондентов отрицательно относятся к представителям сексуальных меньшинств и считают, что ориентация человека зависит от его личного выбора.

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