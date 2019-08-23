Гея из Средней Азии избили в Подмосковье

Выходца из Таджикистана избили на подставном гей-свидании в подмосковном Красногорске. Об этом сообщили в ЛГБТ-инициативной группе «Стимул», передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По данным следствия, молодой человек познакомился со своим соотечественником в интернете в начале августа. После знакомства тот пригласил его за город, якобы к себе домой, куда 9 августа мужчина и его знакомый отправились на свидание. Однако в доме находились еще трое человек, также выходцев из Таджикистана. Они избили молодого человека и несколько раз выстрелили в него из травматического пистолета.

Кроме того, злоумышленники записывали все свои действия на камеру, а также заставили мужчину признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации и найти деньги для своего выкупа. Помимо самого пострадавшего они избили еще одного его соотечественника.

Молодому человеку удалось сбежать во время визита с одним из злоумышленников в банк. Врачи зафиксировали у пострадавшего многочисленные побои. Полиция проводит доследственную проверку на месте преступления. Следствие уже задержало одного из подозреваемых, остальные находятся в розыске.

В июле тело российской ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой было найдено со следами удушения и многочисленными ножевыми ранениями лица и спины в кустах возле ее дома. По горячим следам задержали 40-летнего жителя Башкирии, следствие рассматривает бытовой конфликт в качестве приоритетной версии.

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