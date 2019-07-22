Российскую ЛГБТ-активистку убили после угроз в ее адрес

В Санкт-Петербурге убили ЛГБТ-активистку Елену Григорьеву после угроз и нападений. Об этом написал правозащитник Динар Идрисов на своей странице в Facebook.

По его словам, Григорьева была убита в ночь на 20 июля у своего дома. Он уточнил, что подозреваемого в убийстве задержали, возбуждено уголовное дело. По данным местного издания «Фонтанка», им оказался 40-летний житель Башкирии. Идрисов добавил, что Григорьевой неоднократно угрожали, из-за чего она совместно с адвокатом обращалась в полицию.

«Да, узнал сегодня, что Лена просила общую знакомую в случае ее смерти позаботиться о ее коте, когда ей начали угрожать убийством. Она обещала это сделать, чтобы ее успокоить, хотя в реализацию угроз не верила. Просила сделать ей дубликат ключа, но она не успела...» — написал правозащитник.

Погибшая 41-летняя активистка участвовала в акциях в поддержку не только представителей сексуальных меньшинств, но и крымских татар, дальнобойщиков, сестер Хачатурян, которым вменяют статью об умышленном убийстве отца по предварительному сговору.

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