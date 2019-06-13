Расследующий смерть прадеда россиянин обвинил ФСБ в попытке скрыть имена убийц

Активист Денис Карагодин из Томска, который расследует убийство своего прадеда в 1938 году и нашел причастных к нему среди руководства московского НКВД, заявил, что сотрудники ФСБ по Новосибирской области попытались скрыть в акте расстрела имена тех, кто приводил приговор в исполнение. Об этом он сообщил в своем Twitter.

На размещенных кадрах видно, что вся содержащаяся в документе информация о личностях участников событий тщательно зарисована ручкой. «Все данные в документах обезличены, да еще как! Палачи — обезличены, сотрудники НКВД — обезличены», — отметил автор записи.

Позднее Карагодин сообщил, что ему, несмотря ни на что, удалось восстановить первоначальный вид документов. По его словам, перечеркнутыми в бумагах оказались имена следующих лиц: начальника томской тюрьмы № 3 Федора Гнедика, секретаря томского горотдела НКВД Михаила Буковца, инспектора 8-го отдела томского управления ведомства Екатерины Носковой (Бирюковой), начальника внутренней тюрьмы и тюремного отдела Сергея Корнильева и заместителя начальника внутренней тюрьмы Василия Почуфарова.

«Безумие какое-то! Почему именно ручкой так калякать нужно было?! Делали бы как, в свое время, томский ФСБ — штрихом, или листочками закрывали, как московский ФСБ, но чтобы вот так — ручкой калякать! Что за очумелые ручки вообще?! Треш какой-то», — заключил он.

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Ранее россиянину уже удалось установить, что непосредственными исполнителями убийства стали помощник начальника томской тюрьмы № 3 Николай Зырянов, комендант местного управления НКВД Сергей Денисов и инспектор Носкова.

В марте сообщалось, что после того, как Карагодин раскрыл обстоятельства смерти своего прадеда из документов государственного архива Новосибирской области, учреждение закрыло исследователям и своим работникам доступ к фондам бывшего управления КГБ, с которыми он работал. Активист утверждал, что к закрытию причастны «компетентные органы».

Карагодин несколько лет расследует убийство своего родственника в 1938 году и нашел всех причастных к этому, начиная от руководства НКВД в Москве и исполнителей смертного приговора и заканчивая водителями и машинистками. 7 февраля он опубликовал полную информацию о тех, кто принимал участие в расстреле Степана Ивановича Карагодина и еще 35 человек в томской тюрьме №3.

Его прадед в 1919 году во время японской оккупации находился в селе Волково (Амурская область, где располагались японские военные части). Впоследствии в 1937 году он был арестован, а в 1938-м приговорен к расстрелу «как организатор шпионской-диверсионной группы харбинцев и высланных из ДВК [Дальневосточного края]; японский агент, резидент японской военной разведки».

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