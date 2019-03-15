Россиянин нашел данные о расстрелявших его прадеда и разозлил силовиков

Томский активист Денис Карагодин нашел в документах государственного архива Новосибирской области информацию о сотрудниках НКВД, которые расстреляли его прадеда 78 лет назад. После этого руководство учреждения закрыло исследователям и своим работникам доступ к фондам бывшего управления КГБ. Об этом Карагодин сообщил в своем блоге.

Активист опубликовал копию приказа за подписью директора архива Владимира Широкова. В нем говорится, что фонды закрыты до 31 декабря 2019 года якобы для проверки 1175 «единиц хранения» на наличие «секретных сведений». Сам Карагодин уверен, что к закрытию причастны «компетентные органы».

По его мнению, произошедшее непосредственно связано с его работой с документами, потому что доступ ограничили только к тем архивам, с которыми он работал. «Нас это не остановит! Мы расцениваем произошедшее как одну из наивысших оценок нашей работы», — написал он.

Карагодин несколько лет расследовал убийство своего родственника в 1938 году и нашел всех причастных к этому, начиная от руководства НКВД в Москве и исполнителей смертного приговора и заканчивая водителями и машинистками. 7 февраля он опубликовал полную информацию о тех, кто принимал участие в расстреле Степана Ивановича Карагодина и еще 35 человек в томской тюрьме №3. Также он выложил стенограммы двух совещаний с участием комиссара госбезопасности СССР третьего ранга, начальника управления НКВД по Западно-Сибирскому краю Сергея Миронова в Новосибирске 25 июля 1937 года.

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