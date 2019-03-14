Российский историк назвал работников НКВД палачами и лишился доступа к архивам

Управление ФСБ по Москве и Московской области не выдало исследователю и партнеру Музея истории ГУЛАГа Сергею Прудовскому исторические документы из своих архивов, потому что он нелестно отозвался об НКВД и назвал его сотрудников палачами. Об этом в четверг, 14 марта, сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет о протоколе заседания особой тройки НКВД, в котором указаны данные об осужденных в 1937-1938 годах. В силовом ведомстве свой отказ объяснили тем, что в тексте упоминаются имена членов троек, а это конфиденциальная информация, согласно указу президента «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера». Историк подчеркивал, что эти фамилии и так известны, а его интересует только информация о фигурантах дел. Также он настаивал на том, что, согласно федеральному закону «Об архивном деле», ограничения на доступ к архивному документу, где содержатся данные о личной и семейной тайне человека, снимаются по прошествии 75 лет с даты создания. Таким образом, протоколы от 1938 года стали доступны в 2013-м. Исследователь попробовал оспорить действия службы, но Хорошевский районный суд Москвы и апелляционная инстанция встали на сторону силовиков.

На суде старший юридический консультант ФСБ Елена Зиматкина отмечала, что Прудовский называл палачами сотрудников органов НКВД и говорил, что их «позор должен быть вечным, несмываемым». Это, по мнению юриста, «может нанести вред как ныне живущим родственникам должностных лиц, подписывавших протоколы, так и объективной оценке исторического периода 1937-1938 годов».

Проиграв суд, исследователь направил запрос в управление службы с просьбой предоставить ему те же документы с вычеркнутыми фамилиями чекистов, но ему снова отказали, сославшись на федеральный закон «Об информации». По словам историка, этот закон не распространяется на архивные документы, и силовики просто не хотят, чтобы «общество знало, за что были расстреляны репрессированные, так как это выдуманные обвинения».

Ранее Прудовский уже судился с управлением ФСБ по Москве и Московской области, когда в 2017 году ему отказались показывать протоколы троек НКВД. Свое решение суд объяснил тем, что «Конституция России защищает честное имя человека», пишет «Радио Свобода».

Прудовский исследует историю харбинской кампании НКВД в 1937-1938 годах и жертв этих репрессий. До сих пор имена всех осужденных неизвестны.

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