В России отказались от мемориала жертвам репрессий ради престижа полиции

Власти Челябинска отказались помочь местным общественникам в установке мемориальной доски жертвам политических репрессий 1930-1940-х годов на месте расстрелов, пишет «Коммерсантъ».

Здание НКВД, в котором исполнялись приговоры о высшей мере наказания, было разрушено. На его месте построено новое, где в настоящее время располагается региональный главк МВД. Поводом для отказа со стороны чиновников стала предложенная активистами формулировка, в которой акцент сделан на том, что именно в данном здании проводились репрессии.

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«Указанное содержание текста памятной доски может вызвать безосновательные ассоциативные представления граждан о деятельности органов внутренних дел, в то время как правительством России приложены немалые усилия для укрепления авторитета полиции», — отметили в администрации.

На фасаде прежнего здания НКВД с 1995 года висела доска с таким текстом: «В этом здании в период массовых репрессий 1930-1940-х годов приводились в исполнение приговоры о расстреле граждан, безвинно репрессированных по политическим мотивам». Однако в 2000-х табличку по неизвестным причинам сняли. Затем было разобрано и само здание.

В новом корпусе, построенном на том же участке, установили табличку: «Памяти жертв политических репрессий 30-40-х годов. Память о них сохранится, пока остаемся людьми». Общественников она не устраивает. По словам координатора краеведческой группы «Архистраж» Юрия Латышева, часть прежнего сооружения сохранилась после перестройки, поэтому пропавшая мемориальная доска была более «справедливой», и установить ее следует на внешнем фасаде.

В регионе власти не уделяют внимания и другим местам, где прежде была увековечена память жертв репрессий, утверждает координатор проекта «Последний адрес» в Челябинской области Иван Слободенюк. «Мемориал на Золотой горе фактически заброшен, часть территории с массовыми захоронениями уже застроена, другая готовится к застройке», — отметил он.

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