Москвичи выступили против превращения «расстрельного дома» на Никольской в бутик

Православный активист Дмитрий Энтео (Цорионов) и участники движения «Декоммунизация» провели протестную акцию возле «расстрельного дома» на Никольской улице в Москве, требуя создать здесь музей памяти жертв политических репрессий, сообщает «Новая газета». Московские власти хотят отдать это место под магазин Chanel.

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Энтео и еще несколько молодых людей повесили на фасад здания плакат с фотографией молодой студентки, которую в этом доме военная коллегия Верховного суда СССР приговорила к смертной казни. Здесь смертный приговор был вынесен еще 31455 людям.

Согласно президентскому указу от 2012 года, «расстрельный дом» должен был отойти в ведение Музея ГУЛАГа, но этого не произошло. Возле здания периодически проходят пикеты и акции, их участников задерживают.

Дом 23 на Никольской улице был построен в XVII веке и был частью палат князей Хованских. В XIX веке он принадлежал Московской ремесленной управе, квартиры здесь сдавали в наем. В советские годы здесь разместилась военная коллегия Верховного суда СССР, возглавляемая Василием Ульрихом — одним из главных исполнителей сталинских репрессий. В период с 1 октября 1936-го по 30 ноября 1938 года в этом здании было осуждено более 36 тысяч человек, большинство приговорено к высшей мере наказания.

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