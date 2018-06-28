Оправданного судом правозащитника Дмитриева опять заподозрили в разврате

Следователи возбудили в отношении руководителя карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева дело о насильственных действиях сексуального характера. Об этом в четверг, 28 июня, старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Виталий Коновалов сообщил ТАСС.

«Дмитриев задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). Он является подозреваемым», — сказал Коновалов, не уточнив других подробностей.

Накануне Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

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5 апреля правозащитник был полностью оправдан Петрозаводским городским судом по статьям о развратных действиях и о распространении порнографии, но признан виновным в хранении оружия. Приговор гласил: «два с половиной года ограничения свободы». За правозащитником сохранено право на реабилитацию. 14 июня Верховный суд Карелии отменил приговор первой инстанции и направил уголовное дело Дмитриева на новое рассмотрение.

Прокуратура требовала для историка девять лет колонии строгого режима за то, что Дмитриев снимал свою малолетнюю дочь в полуголом виде якобы для изготовления детской порнографии. Защита утверждала, что мужчина в разное время сделал девять снимков в медицинских целях, чтобы следить за самочувствием и физическим состоянием ребенка. После возбуждения дела девочку из семьи забрали и отдали другим приемным родителям. Дмитриева арестовали в декабре 2016-го, суд по делу начался 1 июня 2017 года в Петрозаводске.

Историк известен поиском мест захоронения расстрелянных, восстановлением прав реабилитированных жертв репрессий, а также составлением Книги памяти советских воинов.

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