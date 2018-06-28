Силовые структуры
 
Последние новости
Скарлетт Йоханссон увидели в списке кандидаток на должность девушки Тома Круза
США успокоили Южную Корею и оставили там своих военных
Мороженое заставило москвича нарушить ПДД и пойти на хитрость  
Рогозин приравнял космос к религии и назвал десять заповедей «Роскосмоса»
Путин одобрил тысячные штрафы за обход блокировок
Соратника Трампа уличили в получении денег от российского олигарха
Бразильцы отпраздновали победу сборной в московском метро  
Пьяный китаец случайно заплатил за такси в сто раз больше
Пришедшего поужинать слепого россиянина отказались впустить в кафе
Новости партнеров

Оправданного судом правозащитника Дмитриева опять заподозрили в разврате

Перейти в «Мою Ленту»
Юрий Дмитриев (в центре)

Следователи возбудили в отношении руководителя карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева дело о насильственных действиях сексуального характера. Об этом в четверг, 28 июня, старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Виталий Коновалов сообщил ТАСС.

«Дмитриев задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). Он является подозреваемым», — сказал Коновалов, не уточнив других подробностей.

Накануне Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

5 апреля правозащитник был полностью оправдан Петрозаводским городским судом по статьям о развратных действиях и о распространении порнографии, но признан виновным в хранении оружия. Приговор гласил: «два с половиной года ограничения свободы». За правозащитником сохранено право на реабилитацию. 14 июня Верховный суд Карелии отменил приговор первой инстанции и направил уголовное дело Дмитриева на новое рассмотрение.

Прокуратура требовала для историка девять лет колонии строгого режима за то, что Дмитриев снимал свою малолетнюю дочь в полуголом виде якобы для изготовления детской порнографии. Защита утверждала, что мужчина в разное время сделал девять снимков в медицинских целях, чтобы следить за самочувствием и физическим состоянием ребенка. После возбуждения дела девочку из семьи забрали и отдали другим приемным родителям. Дмитриева арестовали в декабре 2016-го, суд по делу начался 1 июня 2017 года в Петрозаводске.

Историк известен поиском мест захоронения расстрелянных, восстановлением прав реабилитированных жертв репрессий, а также составлением Книги памяти советских воинов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Оправданного судом правозащитника Юрия Дмитриева снова задержали
Отменен оправдательный приговор правозащитнику Юрию Дмитриеву
Нашедшего тысячи жертв репрессий правозащитника Дмитриева оправдали
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0126 июня

«За мной пришли девять человек»

Охранник стал угрозой для наркобизнеса в тюрьме. Его уволили и отправили под суд
13:0221 июня

Россиянин влепил пощечину гаишнику за отказ от селфи и попал на видео

10:55Сегодня

Россиянки устроили на дороге бойцовский клуб и попали на видео

23:1427 июня

Оправданного судом правозащитника Юрия Дмитриева снова задержали

Силовые структуры00:0322 июня

«Они едут по этапу в костюмах от Brioni»

Силовики мотают сроки на своих зонах. Там генералы становятся завхозами
20:38 8 июня

Генерал ФСБ попросил вернуть ему два миллиона долларов из дела Улюкаева

19:2427 июня

Начальник владимирского областного управления Росгвардии задержана за взятки

17:3527 июня

Силовики пришли с обысками в дом правительства Карачаево-Черкесии

Силовые структуры00:06 6 июня

Большая охота

Какое оружие выбирали убийцы президентов и вождей: тест «Ленты.ру»
18:3627 июня

Черкесский выпускник пострелял из автомата через люк Mercedes и попал на видео

16:16 8 июня

Министр сжег машину ради брата-бандита

13:4927 июня

Три стрелка ненадолго похитили россиянина из автомастерской

Россия
Никита Джигурда«Все началось с Дня какашки»
Они превратили российскую политику 90-х в цирк и сделали сумасшествие модным
«Члены мне нравятся чисто эстетически»
На картинах этой художницы что ни портрет – то ниже пояса
Русская боль
Сколько стоит избить и покалечить россиянина, если ты полицейский
Россиянина с женой приковали к батарее ради главного наркотического дела России
Пришедшего поужинать слепого россиянина отказались впустить в кафе
Муж изнасилованной в полиции россиянки отрубил пальцы и не дождался правосудия
Рассчитан вес приходящегося на каждого россиянина мусора
Все материалы
Мир
Беру!
Секс и порядок: зачем китайцы покупают жен-рабынь
США успокоили Южную Корею и оставили там своих военных
В Японии бездетных обозвали эгоистами и призвали рожать на благо родины
Названы темы для обсуждения на встрече Путина и Трампа
В Лондоне испугались предстоящих переговоров Путина и Трампа
Американка побила чернокожего подростка и напала на полицейских
Старая беда
Германия готова послать Меркель подальше. Вместе с мигрантами и всей Европой
Все материалы
Бывший СССР
Обыск у гендиректора таможенного оператора Армении Norfolk Consulting Армена УнанянаВзятки и братки
В Армении трясут чиновников и генералов. У них находят миллионы и склады оружия
Transparency International решила засудить Порошенко
Цвет нации синий
Литва нашла свой «Боярышник» и спивается. Власти бессильны
Остановим Русский мир!
Белорусские добровольцы сражаются в Донбассе за независимость своей родины
Власти Туркмении запретили выезд за границу большинству граждан
Украина провела артиллерийские учения рядом с Крымом
Украинец задушил жену из-за Надежды Савченко
Все материалы
Экономика
Второй фронт
США теряют миллиарды из-за торговой войны. Выигрывает Россия
Власти займутся рыботорговлей
Налог на интернет-покупки захотели ужесточить
Покупай чаще — играй больше
Принципы геймификации, или зачем «Пятерочка» проводит акцию «Большой футбол»
Названы богатейшие семьи мира
Российских пекарей заподозрили в защите плохого хлеба
Германия потеряет миллионы из-за чемпионата мира в России
Все материалы
Силовые структуры
«За мной пришли девять человек»
Охранник стал угрозой для наркобизнеса в тюрьме. Его уволили и отправили под суд
«Они едут по этапу в костюмах от Brioni»
Силовики мотают сроки на своих зонах. Там генералы становятся завхозами
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Оправданного судом правозащитника Дмитриева опять заподозрили в разврате
Россиянки устроили на дороге бойцовский клуб и попали на видео
Оправданного судом правозащитника Юрия Дмитриева снова задержали
Начальник владимирского областного управления Росгвардии задержана за взятки
Все материалы
Наука и техника
Чума фашизма
Глубокие тайны
Что скрывают секретные американские бункеры
«Мы получим новый Чернобыль»
Главную русскую реку превратили в ядовитую помойку. Это угрожает всей России
Рогозин приравнял космос к религии и назвал десять заповедей «Роскосмоса»
Ученые предсказали неизбежность климатической катастрофы
Все материалы
Спорт
Чемпионы мира едут домой
Сборная Германии не сумела выйти из группы
Страна чудес
Месси наконец забил в России. Аргентина спаслась от вылета с чемпионата мира
Иранский футболист объявил об уходе из сборной в 23 года
Болельщик в кокошнике подрался с динозавром на матче чемпионата мира
Салах обещал Кадырову вернуться
Крылатая фраза про побеждающих в футбол немцев переделана
«Я кальяна курю меньше, чем Дзюба»
Все материалы
Культура
«У России есть травмы»
Знаменитый турецкий писатель о новой Турции и любви к СССР
«Он назвал меня педиком, и я вправил ему ребра внутрь»
Они насиловали и убивали, но их все равно боготворят — за музыку
Шумно разделись и тихо ушли
Голые старухи и тонна манки на главном театральном фестивале лета
Умер отец Майкла Джексона
Джейме Ланнистер прокомментировал теорию о концовке «Игры престолов»
В «Симпсонах» нашли предсказание об исходе ЧМ-2018
Хью Гранта сняли покидающим ресторан с русским миллиардером под «Розовое вино»
Все материалы
Интернет и СМИ
Зомби-террористы
Компьютеры тайно делают их хозяев преступниками. Спасения нет
Солнце на пятнах
Они терпят обрезания, побои и унижения, но все равно верят в жизнь
Апокалипсис завтра
Эти фотографы предупреждают человечество о скорой гибели
Блогер перебрала с фотошопом и навлекла гнев властей
Скандальную галерею с «самыми сексуальными болельщицами» удалили
Беззубая гостья телешоу помахала гигантскими трусами и напугала зрителей
Спутник засек на поверхности Земли 50-метровый пенис
Все материалы
Ценности
Ваша взяла
Оборванцы с полиэтиленовыми пакетами захватили мир. Что дальше?
Сельская мафия
Гопники, педанты и русские шансонье: в Милане пояснили за шмот
Натянули
Мужчины носят узкие джинсы и не чувствуют себя ущемленными
Женщинам с большой грудью облегчили жизнь в ночное время
Женщин защитят от бритья
Немецкая волна
Меган Маркл пошла по стопам жены Ким Чен Ына
Все материалы
Путешествия
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
«Первый крен, первые визги девчонок»
Москвичка отправилась в круиз на яхте. Отдых превратился в тяжелую работу
Аргентинец Матиас Амайя, доехавший до России на велосипеде за пять летПоехавшие
Немец на тракторе, аргентинец на колесах и исландская «Нива» попали в Россию
В работе стюардесс нашли существенный минус
Турецкий отель запретил россиянке фотографироваться в бикини
Пассажир выпрыгнул из самолета в США в одних трусах
Крымчанам предложили круизы в Сирию
Все материалы
Из жизни
«Я просто хочу умереть здесь»
Современные отшельники сбегают от людей. Некоторых возвращают насильно
Концы в воду
После смерти не все ложатся в гроб. Некоторые выбирают утонуть в щелочи
«Местные обращают внимание на иностранок»
История россиянки, перебравшейся в Италию
Полное уничтожение элитной гостиницы за 10 секунд попало на видео
Канадца наказали за 24 жены и 149 детей
Меган Маркл уличили в неуважении к королеве
Россиянка показала кошку с пятью ушами
Все материалы
Любимое хобби наркобарона
Короткая гоночная карьера Пабло Эскобара: пилот, которого лучше пропустить
В отпуск? На футбол!
Дома на колесах Rolls-Royce, Ferrari и BMW или идеальный транспорт для путешествия между матчами Чем
Тюнинг «Железного занавеса»
Тюнингованные монстры родом из ГДР, Чехословакии и других соцстран
Бюджетный «Тигуан»
В России появится бюджетный кроссовер Volkswagen — что это за машина?
Пенсионер построил 600-сильный VW Golf
Мэтт Деймон сыграет Кэролла Шелби в фильме о «24 часах Ле-Мана»
Появились фотографии купеобразного Renault Kaptur для России
Все материалы
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Названы три города России с дорожающими квартирами
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Россия установила новый ипотечный рекорд
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Все материалы