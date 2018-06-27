Оправданного судом правозащитника Юрия Дмитриева снова задержали

Правоохранительные органы Карелии задержали главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, оправданного судом по делу о развратных действиях в отношении приемной несовершеннолетней дочери и распространении детской порнографии. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил адвокат задержанного Виктор Ануфриев.

По его словам, о задержании он узнал от дочери своего подзащитного. «Они поехали на кладбище с родственниками, и там Дмитриев был задержан якобы по распоряжению следователя Завадского, который возбудил новое уголовное дело», — сказал адвокат.

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Ануфриев уточнил, что Дмитриева поместили в изолятор временного содержания в Петрозаводске. «Утром будем выяснять, что именно случилось», — добавил он.

Юрий Дмитриев был арестован в декабре 2016-го, суд по делу начался 1 июня 2017 года в Петрозаводске. Он занимался поиском мест захоронения расстрелянных, восстановлением прав реабилитированных жертв репрессий, а также составлением Книги памяти советских воинов.

5 апреля правозащитник был полностью оправдан Петрозаводским городским судом по статьям о развратных действиях и о распространении порнографии, но признан виновным в хранении оружия. Приговор гласил: «два с половиной года ограничения свободы». За правозащитником сохранено право на реабилитацию. 14 июня Верховный суд Карелии отменил приговор первой инстанции и направил уголовное дело Дмитриева на новое рассмотрение.

Прокуратура требовала для историка девять лет колонии строгого режима за то, что Дмитриев снимал свою малолетнюю дочь в полуголом виде якобы для того, чтобы изготавливать детскую порнографию. Защита утверждала, что мужчина в разное время сделал девять снимков в медицинских целях, чтобы следить за самочувствием и физическим состоянием ребенка. После возбуждения дела девочку из семьи забрали и отдали другим приемным родителям.

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