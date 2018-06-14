Россия
 
Последние новости
Трампу приписали слова о российском Крыме
Появилось видео из вагона метро в момент гола сборной России  
Российская медицина проиграла китайской и индийской
Киевский патриарх назвал условия грядущей «победы» Украины над Россией
Турецкая подлодка потопила танкер в Черном море
Хакеры объявили охоту на футбольных фанатов
Южная и Северная Корея заговорят по-военному
Российский ресторан стал одним из лучших в мире
Робби Уильямс показал «фак» россиянам на церемонии открытия ЧМ-2018
Новости партнеров

Отменен оправдательный приговор правозащитнику Юрию Дмитриеву

Перейти в «Мою Ленту»
Юрий Дмитриев

Верховный суд Карелии отменил приговор Петрозаводского городского суда, который оправдал историка и главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и о развратных действиях в отношении приемной дочери. Его уголовное дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Виктора Ануфриева.

По словам защитника, таким образом судебная коллегия по уголовным делам удовлетворила требование прокурора отменить приговор. «Верховный суд Карелии, под влиянием какого воздействия и кого, но они склонились к тому, что приговор, мне так думается, должен быть обвинительным», — сказал Ануфриев, добавив, что в суде было представлено заключение психолога с некими «новыми обстоятельствами».

Верховный суд также удовлетворил жалобу адвоката и отменил часть приговора о признании Дмитриева виновным в незаконном хранении оружия.

Защита требовала полностью оправдать историка. Прокуратура выступала за отмену оправдательного приговора, аргументируя это тем, что выводы суда «не соответствуют фактическим материалам дела». Кроме того, прокурор Петрозаводска Елена Аскерова утверждала, что были нарушены несколько положений уголовно-процессуального закона. Родная бабушка приемной девочки тоже подавала жалобу на приговор.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Оправданный правозащитник Дмитриев раскрыл планы на будущее
Нашедшего тысячи жертв репрессий правозащитника Дмитриева оправдали
Умер основатель «Мемориала» Арсений Рогинский
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«Врачи просто не знают и боятся»

Больные россияне живут в муках и умирают. Их лекарства считают наркотиками
17:30Сегодня

В Госдуме предсказали увеличение пенсионного возраста до 80 лет

19:2613 июня

Обвиненный в домогательствах Слуцкий уточнил круг своих «зайчуток»

17:20Сегодня

Пожары в лесах Сибири оставили полыхать

Россия14:4224 мая

«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»

Кубанский поселок восстал после убийства многодетной матери: репортаж «Ленты.ру»
15:55Сегодня

Путин оценил встречу Трампа и Ким Чен Ына

16:1813 июня

Стали известны причины отключения электричества в Крыму

16:25Сегодня

Ребенка удалившей грудь россиянки усыновила другая семья

Россия00:01Сегодня

Всего одна жизнь

Эта девочка погибнет, если ее родители не оплатят внутривенное питание
14:07Сегодня

Суд Лондона принял иск родных Доктора Лизы и других жертв крушения Ту-154 в Сочи

15:43Сегодня

В уральском храме нашли скелет священника

14:3212 июня

Путин пообещал России обеспеченное будущее

Россия
«Врачи просто не знают и боятся»
Больные россияне живут в муках и умирают. Их лекарства считают наркотиками
Вне себя
Они режут, царапают и прижигают себя. Так им становится легче
Всего одна жизнь
Эта девочка погибнет, если ее родители не оплатят внутривенное питание
В Госдуме предсказали увеличение пенсионного возраста до 80 лет
Пожары в лесах Сибири оставили полыхать
Путин оценил встречу Трампа и Ким Чен Ына
Ребенка удалившей грудь россиянки усыновила другая семья
Все материалы
Мир
Эрнесто Че ГевараКрасный зверь
Че Гевара убивал детей, насиловал женщин и дико вонял. Романтикой и не пахло
Южная и Северная Корея заговорят по-военному
Трампу приписали слова о российском Крыме
Американец испугался соседей-мусульман, пообещал сжечь их дом и угодил в тюрьму
Ким Чен Ын передал Путину личное послание
Черный товар
Они ловят девочек и превращают их тела в фабрики детей. Младенцы идут на продажу
Ким Чен Ын и Дональд ТрампВремя покажет
Ким Чен Ын и Трамп творят историю без участия России. А так можно было?
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоБелорусский поток
Олигархи зарабатывают для Лукашенко миллионы долларов на контрабанде в Россию
Киевский патриарх назвал условия грядущей «победы» Украины над Россией
Украина откроет визовые центры в России
Киевский патриархат отберет у Московского Киево-Печерскую лавру
Вскрыли консервы
На Украине делают современное оружие из подручных средств. Покупают даже шейхи
Кличко решил судиться с «Нафтогазом»
Савченко написала письмо Путину
Все материалы
Экономика
Русская стройка
С россиян собрали миллионы и лишили квартир. Кто виноват?
Тонкая материя
Создатель образовательного проекта о том, как помочь детям добиться успехов
Посадил на колеса
Он заставил Америку ездить на машинах и поддержал Гитлера. Но помог ему СССР
Суд занял сторону «Газпрома» в споре с Украиной
Правительство повысит НДС
Медведев объявил о повышении пенсионного возраста
Правительство поддержит попавшие под санкции нефтяные компании
Все материалы
Силовые структуры
Рванули когти
Они бегут от правосудия и заметают следы. Сыщики не дают им спать спокойно
Похитители смерти
Они охотились за радиацией в лихие 90-е. Убийственное излучение их не пугало
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Боевик из банды Басаева через 23 года получил срок за нападение на Буденновск
Установлена причина смерти топ-менеджера «Роскосмоса» в СИЗО
Самого молодого вора в законе избил и лишил титула бывалый авторитет
Убийцу друга Деда Хасана спрятали в женском СИЗО от мстителей
Все материалы
Наука и техника
Возвращение гения
Лесбийские страсти и похороны великих: главные игры Е3 2018
«Мы больше никогда ничего не узнаем»
Миллионы людей сгинули в ГУЛАГе. Теперь память о них уничтожают
«Не заболтайся до смерти»
Американская пропаганда Холодной войны требовала молчать и ненавидеть коммунизм
Доказана польза религии для продолжительности жизни
В Индии рассказали о последнем «гвозде в гробу» для Су-57
Эксперт назвал «ахиллесову пяту» США
Обнаружены заметки Эйнштейна о стадной нации «грязных и тупых» китайцев
Все материалы
Спорт
Скучно не будет
Чемпионат мира пришел в Россию. Вместе с ним — адское веселье
В России начался чемпионат мира по футболу
Сборная России забила первый мяч на чемпионате мира
Аргентинские заключенные объявили голодовку ради просмотра ЧМ
Объявлен стартовый состав сборной России на первый матч чемпионата мира
Сотни британских фанатов остались без чемпионата мира
Ибрагимович напророчил сборной России победу на домашнем ЧМ
Все материалы
Культура
Конец прекрасной эпохи
Умер Станислав Говорухин
«Я был среди тех, в кого стреляли»
Один из главных писателей Израиля о религиозных войнах, марихуане и вшах
«Вы должны удивлять сами себя»
Обычные картинки меняют мир. Присмотритесь
На теле звезды «Игры престолов» обнаружили тотальный спойлер к сериалу
Робби Уильямс показал «фак» россиянам на церемонии открытия ЧМ-2018
Ольга Бузова потеряла голос
Умер Станислав Говорухин
Все материалы
Интернет и СМИ
Наварился
Раньше он торговал валютой в играх. Теперь заправляет главными блогерами России
В Киеве убит* журналист Аркадий Бабченко
Он прошел две войны в Чечне и уехал на Украину из-за угроз в России
Хотели пожестче
Изнасилования на экране никому не нужны. На смену жестокому порно приходит добро
В объявлении о пропаже кота разглядели оптическую иллюзию
Россиянин изобразил любовь с американской актрисой и стал знаменит
Хакеры взломали жертву авиакатастрофы над Синаем и поглумились над ней
Звезда реалити-шоу устроила бой с сотрудником отеля
Все материалы
Ценности
Правее правого
Как и где одевались скинхеды в России
Продавцы грез
Об этих платьях мечтали миллионы. Теперь их продают за копейки
Петушиные бои
Над ней смеялись, теперь по ней скучают. Культовая одежда современного футбола
Выпущены футболки с «чудовищной» грамматической ошибкой
Девушку высмеяли за слишком маленькое помолвочное кольцо
Стефано Габбана оскорбил Селену Гомес
Названа самая популярная в Instagram летняя вещь
Все материалы
Путешествия
Похорони меня заживо
Они катаются в гробах и прыгают через младенцев: самые дикие фестивали мира
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
На высоте
Эти аэропорты не хуже элитных курортов. Тут пассажирам плевать на задержку рейса
Российские гомофобы избили иностранных фанатов
Трое пьяных россиян устроили драку в самолете по пути в Ереван
Назван долг авиакомпаний перед российскими пассажирами
Сын опозорил мать надписью на табличке в аэропорту
Все материалы
Из жизни
«Через полчаса он кричал, что хочет жить в России»
История всемирно известного российского музыканта, перебравшегося в Швейцарию
«Если ты убиваешь меня, я должна убить тебя»
Когда женщинам все запрещено, им приходится становиться мужчинами
Порочный круг
Женщин в тюрьмах все больше. Дело в наркотиках
Попытавшийся объесться до смерти мужчина похудел на 100 килограммов
Раненый леопард ворвался в китайскую деревню в поисках еды
Японец вернулся домой через год после собственной кремации
Американец 18 лет вписывал в лотерейный билет одни и те же числа и сорвал куш
Все материалы
Toyota C-HR: что за зверь?
Основные факты о кроссовере, который начали продавать и в России
Симулятор или квартира?
Реалистичен ли гоночный симулятор ценой с жилплощадь в Москве?
Длительный тест Peugeot 3008
Француз с ароматизацией салона и массажем — тест самого небанального кроссовера
Видео-тест Chevrolet Traverse
Он мощный, большой и фантастически просторный. Лучший кроссовер в классе?
Subaru начала продавать в России «60-летний» Forester
Ford показал новый Explorer в виде полицейского перехватчика
Volkswagen Golf вернется в Россию по цене «Тигуана»
Все материалы
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Крепко встали
Они были символами успеха и достатка. Теперь среди них есть лучший
Названы три города России с дорожающими квартирами
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Россия установила новый ипотечный рекорд
Кройка и житье
Гей, кокаинист, бунтарь. Он шокировал общественность и спас дом — просто так
Все материалы