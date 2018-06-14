Отменен оправдательный приговор правозащитнику Юрию Дмитриеву

Верховный суд Карелии отменил приговор Петрозаводского городского суда, который оправдал историка и главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и о развратных действиях в отношении приемной дочери. Его уголовное дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Виктора Ануфриева.

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По словам защитника, таким образом судебная коллегия по уголовным делам удовлетворила требование прокурора отменить приговор. «Верховный суд Карелии, под влиянием какого воздействия и кого, но они склонились к тому, что приговор, мне так думается, должен быть обвинительным», — сказал Ануфриев, добавив, что в суде было представлено заключение психолога с некими «новыми обстоятельствами».

Верховный суд также удовлетворил жалобу адвоката и отменил часть приговора о признании Дмитриева виновным в незаконном хранении оружия.

Защита требовала полностью оправдать историка. Прокуратура выступала за отмену оправдательного приговора, аргументируя это тем, что выводы суда «не соответствуют фактическим материалам дела». Кроме того, прокурор Петрозаводска Елена Аскерова утверждала, что были нарушены несколько положений уголовно-процессуального закона. Родная бабушка приемной девочки тоже подавала жалобу на приговор.

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