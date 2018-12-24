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Суд отклонил иск к главе ФСБ об отрицании массовых репрессий

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Александр Бортников

Савеловский районный суд отклонил иск к директору ФСБ Александру Бортникову об отрицании им массовых репрессий в 1930-х, пишет «Коммерсантъ» в понедельник, 24 декабря.

Заявление на Бортникова подал бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов, так как среди подвергшихся преследованиям были 20 его родных. «Буду подавать апелляцию», — отметил он.

Основанием для обращения в суд послужил опубликованный в «Российской газете» материал «ФСБ расставляет акценты», где глава российской спецслужбы назвал события, происходившие в конце 30-х годов прошлого века в СССР и получившие в истории название «Большой террор», «перегибами» в работе сотрудников ОГПУ-НКВД на местах.

«Заявление господина Бортникова означает, что государство не виновато, что у нас нет жертв политических репрессий, а есть отдельные потерпевшие»,— пояснил изданию суть претензии президент движения «Союз правых сил» Леонид Гозман, который выступил в качестве представителя Степанова в суде.

На рассмотрение иска никто от ФСБ не пришел, а представители «Российской газеты» подчеркнули, что лишь опубликовали личное мнение Бортникова, которое может быть озвучено на основе декларируемой Конституцией свободы слова (статья 29).

После публикации скандального интервью Бортникова в декабре 2017 года ведущие российские правозащитники (включая Людмилу Алексееву и Льва Пономарева) написали коллективное заявление о том, что утверждения нынешнего главы ФСБ дискредитируют правовые основы государства.

По данным общества «Мемориал», общее число репрессированных в СССР достигает 12 миллионов человек, не менее миллиона из них подверглись расстрелу.

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