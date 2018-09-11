Нашедшего тысячи жертв репрессий историка Дмитриева лишили дочери

Главу карельского «Мемориала», правозащитника Юрия Дмитриева лишили права опеки над приемной дочерью, которая является потерпевшей по уголовному делу против него. Новой опекуншей девочки стала ее родная бабушка, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в республике Геннадия Сараева.

«На сегодняшний день никакой речи не может быть, чтобы ребенка вернуть в семью Дмитриева, который был приемным родителем и утратил доверие», — заявил омбудсмен.

По его словам, изначально органы опеки были против передачи девочки бабушке (до этого она отдала ребенка в детский дом, откуда ее забрал историк), но затем он добился их положительного решения.

Материалы по теме Накопали Он нашел тысячи жертв сталинского режима. Его осудили за ржавый обрез

В апреле карельский краевед был полностью оправдан Петрозаводским городским судом по статьям о развратных действиях и распространении порнографии: прокуратура требовала для историка девять лет колонии строгого режима за то, что он снимал свою малолетнюю дочь в полуголом виде якобы для изготовления детского порно. Однако в июне Верховный суд Карелии отменил приговор первой инстанции и направил уголовное дело Дмитриева на новое рассмотрение — на очередной психиатрической экспертизе его дочь заявила, что «расстроена и опозорена» его действиями. Защита Дмитриева уверена, что показания были даны под давлением.

В конце августа ему продлили арест до 26 октября.

Историк известен тем, что составил книги памяти жертв политических репрессий в Карелии и основал в регионе несколько мемориальных памятников на местах массовых захоронений расстрелянных узников ГУЛАГа.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!