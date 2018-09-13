На Таймыре открыли экскурсионный маршрут по местам массовых репрессий

На Таймыре открыли новый экскурсионный маршрут, посвященный истории репрессий 30 — 50 годов прошлого века, сообщает районная администрация.

Первыми ее посетителями стали потомки замученных в сталинских лагерях людей, краеведы и юнармейцы. Для них провели театрализованную экскурсию, которая началась с бывшего угольного причала, куда приставали баржи с заключенными. Далее маршрут ведет мимо бывшего речного вокзала, построенного по проекту одного из узников Геворга Кочара в 1949 году, к деревянному мосту, по котором прошли все заключенные Норильлага (от 300 до 500 тысяч человек).

«Это единственный объект, относящийся к периоду гулаговской истории Дудинки 30-50-х годов, сохранившийся до сих пор и восстановленный максимально близко к первоначальному варианту», — отметили в муниципалитете.

По пути следования от одного объекта к другому установлены знаки с QR-кодами для прогулок без сопровождения гида.

На маршруте также расположены площадь портовиков, на которой установлен памятник руководителю строительства Норильского комбината Владимиру Матвееву, и фрагмент узкоколейной железной дороги, построенной заключенными в 1937 году, находящийся на третьем километре трассы Дудинка — Норильск.

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